Nutrition Science Slam

Liebe (Jung)-WissenschaftlerInnen,

Bei der heurigen ÖGE Jahrestagung wird erstmals ein Nutrition Science Slam statt einer Posterpräsentation stattfinden. Wir laden Sie herzlich ein, Ihre Forschungsarbeit auf unterhaltsame und informative Weise dem Publikum zu präsentieren. Dabei sollte möglichst auf Power Point Präsentationen verzichtet werden (unterstützend sind aber max. 3 Power Point Folien zugelassen), ansonsten darf und soll aber der Kreativität bei der Wahl der Hilfsmittel freier Lauf gelassen werden! Die Dauer der einzelnen Präsentation beträgt maximal 5 Minuten. Das Publikum bildet die Jury. Alle SlammerInnen erhalten ein kleines Anerkennungsgeschenk.

Wer ein spannendes Thema hat, möge sich bitte bis 24. Okt. 2019 per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit der Nennung eines vorläufigen Titels samt kurzem Abstract (2.500 Zeichen) zum Beitrag und einer Kurzbeschreibung der Person bewerben. Anregungen wie ein wissenschaftlich komplexes Thema in kurzer Zeit einem breiten Publikum verständlich gemacht werden kann, finden Sie z.B. unter https://www.facebook.com/pg/scienceslamvienna/posts/?ref=page_internalhier

Ansprechpartner für Rückfragen, Anregungen und Bewerbungen ist Prof. Karl-Heinz Wagner vom Department für Ernährungswissenschaften.

Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Wir freuen uns schon sehr auf viele Anmeldungen und eine unterhaltsame Science Slam Session!