Ernährung aktuell

Mediterrane Ernährungsweise für die primäre und sekundäre Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen

In den 1960er Jahren zeigte sich in der Sieben-Länder-Studie, dass im Mittelmeerraum weniger Menschen durch koronare Herzkrankheiten (KHK) versterben. Man vermutete bereits damals, dass die Ernährung hierbei eine übergeordnete Rolle spielt. Die Vorteile eines mediterranen Ernährungsmusters in Bezug auf Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) wurden später in Beobachtungsstudien bestätigt, allerdings gibt es dazu kaum Evidenz aus klinischen Studien.

Zielsetzung: Die Bestimmung der Wirksamkeit einer mediterranen Ernährung bei der Primär- und Sekundärprävention von HKE.

Suchmethoden: Wir haben für die Literaturrecherche folgende elektronische Datenbanken durchsucht: das Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2018, Ausgabe 9); MEDLINE (Ovid, 1946 bis 25. September 2018); Embase (Ovid, 1980 bis 2018 Woche 39); Web of Science Core Collection (Thomson Reuters, 1900 bis 26. September 2018); DARE Ausgabe 2 von 4. Januar 2015 (Cochrane Library); HTA Ausgabe 4 von 4. September 2016 (Cochrane Library); NHS EED Ausgabe 2 von 4. September 2015 (Cochrane Library). Wir haben die Studienregister ohne Anwendung sprachlicher Einschränkungen durchsucht.

Auswahlkriterien: Wir haben randomisierte kontrollierte Studien („randomised controlled trials“ = RCTs) ausgewählt, die mit gesunden Erwachsenen, Erwachsenen mit hohem Risiko für HKE (primäre Prävention) und Erwachsene mit diagnostizierten HKE (sekundäre Prävention) durchgeführt wurden. Die beiden folgenden Kriterien mussten unbedingt erfüllt sein, damit unsere Definition für eine mediterrane Ernährung zutrifft:

ein hohes Verhältnis von einfach ungesättigten zu gesättigten Fetten (Verwendung von Olivenöl als Hauptzutat beim Kochen und/oder Konsum anderer traditioneller Lebensmittel mit hohem Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren, wie z.B. Walnüsse)

