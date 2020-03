Ernährung aktuell - Blick in die aktuelle Ausgabe

Angebote zur Adipositastherapie in Österreich

Übergewicht und Adipositas spielen eine immer bedeutendere Rolle in der Gesellschaft. Die sowohl österreichweit als auch international steigenden Prävalenzraten, die besorgniserregend hohe Anzahl betroffener Kinder und Jugendlicher, die mit Übergewicht einhergehende erhöhte Morbidität und Mortalität sowie die damit verbundenen hohen Kosten für das Gesundheitswesen erfordern daher effiziente Präventionsmaßnahmen und Therapiemöglichkeiten. Um die aktuelle Versorgung zu beurteilen, sowie Veränderungen und Entwicklungen darzulegen, ist eine laufende Erhebung von Betreuungsstrukturen und ihren Therapieangeboten für Übergewichtige und Adipöse in Österreich von hoher Relevanz. Für die gegenwärtige Studie wurde der Status quo 2018 in Form eines Querschnittdesigns erhoben, analysiert und mit dem früheren Angebotsspektrum seit 2005 verglichen.

Definition, Ursachen und medizinische Folgen der Adipositas

Adipositas wird auch Fettsucht oder Fettleibigkeit genannt und bezeichnet eine pathologische Vermehrung des Fettgewebes, wobei der erhöhte Körperfettanteil meist mit Übergewicht einhergeht. Von der WHO wird Adipositas als chronische, nichtübertragbare Krankheit anerkannt und ist seit 1950 im Diagnoseklassifikationssystem ICD zur Internationalen Klassifikation von Krankheiten enthalten.

