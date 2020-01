ÖGE-Jahrestagung 2019

Ernährungsforschungspreis 2020

Der CALL für den ÖGE ERNÄHRUNGSFORSCHUNGSPREIS 2020 startet!

Informationen für die Fristen bzw. Einreichungsmöglichkeiten finden Sie hier:

Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung, eine unabhängige Fachgesellschaft, vergibt den „Ernährungsforschungspreis – 2020“, initiiert und gestiftet vom Ehrenpräsidenten der ÖGE, Herrn Univ.-Prof. Dr. I. Elmadfa, an Nachwuchsforscher/innen aus den Bereichen der Ernährungswissenschaften: Molekulare Ernährung (MN), Public Health Nutrition (PHN) und Food Safety/Quality (FSQ).

Es werden Preise vergeben für

zwei Masterarbeiten aus MN, PHN, FSQ je zu € 500,-

eine Dissertation: Dr.rer.nat Ernährungswissenschaften zu € 1.000,-

Der/die Bewerber/in muss Einzel-Mitglied der ÖGE sein.

Eingereicht werden Masterarbeiten und Dissertationen, die den Normen der Studienprogramme an der Universität Wien genügen und Zielen der Tätigkeit der ÖGE dienen.

Die Bewerbungen werden einer Evaluierung und Bewertung unterzogen, die Prämierung wird einmal pro Jahr anlässlich der ÖGE-Jahrestagung vorgenommen.

Einreichungsmodalitäten

Die abgeschlossene wissenschaftliche Arbeit, nicht älter als ein Jahr, wird bei Masterarbeiten in deutscher oder englischer Sprache, bei Dissertationen ausschließlich in englischer Sprache in elektronischer Form (per E-Mail oder auf dem Postweg auf USB-Stick) eingereicht. Erwartet werden auch ein Lebenslauf, die Bescheinigung einer positiven Beurteilung der Arbeit und gegebenenfalls erfolgte relevante Publikationen.

Einreichfrist

Übermitteln Sie sämtliche Unterlagen bis 31. August 2020 an die ÖGE-Geschäfts-stelle unter dem Titel „Ernährungsforschungspreis“ an

Österreichische Gesellschaft für Ernährung

C/O AGES Bürotrakt WH

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

Tel: +43/1/714 71 93

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!