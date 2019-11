ÖGE-Jahrestagung 2019

Ernährung aktuell - Blick in die aktuelle Ausgabe

Risikobewertung zwischen gefühlten und berechtigten Ängsten

Das Gesundheitsrisiko wird aus Verbrauchersicht oftmals anders wahrgenommen als aus Sicht der Expertinnen und Experten. Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist in den letzten Jahren gefühlten und berechtigten Ängsten auf die Spur gegangen und setzt auf gezielte Information der Bevölkerung. Die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung ist ein wesentlicher Faktor in der Vermittlung von Risikoinformationen. Die AGES hat sich in den letzten Jahren intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und sich zum Ziel gemacht, ein verstärktes Angebot an zielgruppenspezifischen Informationen zu generieren, um Be wusstsein über tatsächliche Gefahren zu schaffen und Ängste/Unsicherheiten der Konsumenten zu minimieren. Im Rahmen des Projekts Risikobarometer Umwelt und Gesundheit und des AGES Risikoatlas wurden entsprechende Erhebungen der Risikoeinschätzung der österreichischen Bevölkerung sowie österreichischer Expertinnen und Experten durchgeführt.

Eine wesentliche Erkenntnis aus den Evaluierungen ist, dass sich die Risikoeinschätzung der Bevölkerung nicht mit jener der Expertinnen und Experten deckt.

