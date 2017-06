ÖGE Frühjahrs-Symposium 2017

Ernährung aktuell - Blick in die aktuelle Ausgabe

Ballaststoffe – Wie wirken sie und welchen Beitrag können sie zur Gesundheitsprävention leisten?

Systematik und Eigenschaften

Zu den Ballaststoffen zählen vorwiegend unverdauliche Kohlenhydrate (z.B. Zellulose, Hemizellulose, Pektin), Lignin, nichtverdauliche Oligosaccharide, Oligosaccharide der Raffinosefamilie und resistente Stärke. Überwiegend bestehen Ballaststoffe aus den Monosacchariden Glukose, Fruktose, Arab inose und Ribose sowie aus verschiedenen Derivaten der Monosaccharide, die aufgrund spezieller Bindungen resistent gegenüber Verdauungsenzymen sind, die nur α-glykosidische Bindungen spalten können, nicht aber ß-glykosi-dische wie sie in den Ballaststoffen vorkommen.

Ballaststoffe werden nach der Löslichkeit in Wasser in unlösliche und lösliche Ballaststoffe eingeteilt (Tabelle 1). Die wasserunlöslichen Ballaststoffe weisen im Vergleich zu den wasserlöslichen eine deutlich höhere Quellfähigkeit bzw. Wasserbindungskapazität auf, während der bakterielle Abbau durch die Dickdarmflora vergleichsweise gering ist. Wasserlösliche Ballaststoffe können von den Darmbakterien gut fermentiert und zu Acetat, Butyrat, Propionat u.a. abgebaut werden. Dies führt zu einer Zunahme der Bakterienmenge.



Aktuelle Empfehlungen und Aufnahmemengen

Als Richtwert für die Zufuhr von Ballaststoffen gilt laut den aktuellen D-A-CH-Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr für Erwachsene 30 g/Tag. In vielen Ländern liegen die Richtwerte für die Ballaststoffzufuhr etwas niedriger als im deutschsprachigen Raum, u.a. weil wichtige Ballaststoffträger wie z.B. Vollkornbrot kaum verzehrt werden. Die EFSA beispielsweise empfiehlt 25 g/Tag.



